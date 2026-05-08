24 Канал Новини України Умєров розкрив деталі своєї зустрічі з Віткоффом та Кушнером в США
8 травня, 18:55
Сергій Попович
Основні тези
  • Основна увага зустрічі Умєрова, Віткоффа та Кушнера була зосереджена на обміні полонених.
  • Обговорювали необхідність активізувати дипломатичний процес для досягнення миру.
Рустем Умєров провів у США зустріч зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Він розкрив деталі розмови.

Детальніше про зустріч Умєров розповів у себе у Facebook.

Про що говорили Умєров, Віткофф і Кушнер?

За словами Умєрова, основна увага була зосереджена на гуманітарному треку – обміні полонених. Це, за його словами, залишається одним з ключових пріоритетів України.

Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру, 
– додав Умєров.

Умєров за підсумками зустрічі доповів Президенту України Володимиру Зеленському.

Які завдання мав Умєров у Маямі?

  • Президент Володимир Зеленський згодом розповів, що одним із пріоритетів залишається гуманітарний трек, зокрема, підготовка нового етапу обміну полоненими.

  • Також триває робота зі США та партнерами для просування мирного процесу і посилення безпекових гарантій.

