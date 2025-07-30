Колишній глава Міністерства оборони України Рустем Умєров тепер призначений на посаду глави РНБО. Його основним завданням є зміна переговорної позиції в міжнародній політиці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю нового міністра оборони Дениса Шмигаля для ВВС-Україна.

Дивіться також Україна запропонувала провести зустріч Путіна та Зеленського: Умєров назвав дату

Яка задача Умєрова на посаді глави РНБО?

Президент Володимир Зеленський вирішив замінити главу Ради з національної безпеки та оборони, звільнивши з цієї посади Олександра Литвиненка та призначивши Рустема Умєрова, який, як зазначається, є хорошим перемовником.

За словами Шмигаля, колишній очільник оборонного відомства попри зміну посади залишатиметься ключовим учасником переговорного треку та повинен посилити роль свою роль в цьому процесі, яка є більш важливою.

Ви бачите його роль як перемовника зараз. Він голова переговорної групи, він секретар РНБО, тобто було таке бачення (президента – 24 Канал),

– сказав новообраний міністр оборони.

Раніше Умєров доповів Зеленському про три основні умови на переговорах у Стамбулі з боку України. За його словами, Київ вимагатиме повного припинення вогню, проведення зустрічі лідерів держав та продовження гуманітарних обмінів. Глава РНБО також зауважив, що Україна повністю готова до завершення бойових дій.

Зауважимо, що 17 липня Верховна Рада ухвалила склад нового Кабінету Міністрів, що діятиме під керівництвом нової прем'єрки Юлії Свириденко. Президент Володимир Зеленський призначив нових очільників міністерств, а також змінив посади чинних політиків. Так Рустем Умєров очолив РНБО, а Денис Шмигаль обійняв його посаду та став прем'єр-міністром.