Умєров відреагував на знущання над військовими у 211 бригаді та анонсував важливий законопроєкт

Раніше у ЗМІ писали про знущання над військовими у 211 бригаді. На це відреагував міністр оборони Рустем Умєров.

Він заявив, що затягування розслідувань, сімейні підряди, побори та знущання з військових є неприйнятними на третьому році війни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міноборони.

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Як Умєров відреагував на знущання у 211 бригаді

За наказом міністра негайно розпочала роботу Головна інспекція Міноборони, яка буде перевіряти факти знущань із військовослужбовців у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Ми також з'ясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше. Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання,

– заявив Умєров.

Також він анонсував, що зовсім скоро буде презентовано законопроєкт про військового омбудсмена. Ця людина займатиметься захистом прав військових.

"Я на боці тих, хто хоче змін, і вірю, що разом ми побудуємо армію, якою буде пишатися кожен українець. Служба в ЗСУ має бути честю, а не забезпеченням чиїхось персональних забаганок", – додав Умєров.