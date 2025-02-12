Умєров розпочав офіційні зустрічі на полях "Рамштайну", зокрема з головою Пентагону Гегсетом
- Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся в Брюсселі з головою Пентагону Пітом Гегсетом на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
- На порядку денному були питання про постачання військової допомоги, інвестиції в оборонну промисловість та довгострокові рішення щодо розширення оборонного виробництва в Україні.
- Умєров також провів зустріч з міністром оборони Британії Джоном Гілі, обговоривши пріоритети для ЗСУ та роль Великобританії як стратегічного союзника України.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Брюсселі з головою Пентагону Пітом Гегсетом. Це була перша їх зустріч.
Умєров розповів деталі зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Армія Inform та Міністерство оборони України у телеграмі.
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Що відомо про їх зустріч
Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав роботу у Брюсселі. Сьогодні тут у штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Там він уперше зустрівся з новопризначеним американським колегою Пітом Гегсетом.
Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом,
– написав Рустем Умєров у коментарі до світлини.
За словами глави Міноборони України, на порядку денному Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" буде:
- стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;
- прискорення постачання критично важливого озброєння (ППО, авіації, боєприпасів);
- інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
На засіданні також будуть обговорюватися й довгострокові рішення:
- розширення оборонного виробництва в Україні;
- фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;
- збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.
Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України Умєров також поспілкувався з Джоном Гілі, міністром оборони Британії, який сьогодні вперше очолює зустріч союзників.
Обговорили порядок денний засідання, ключові очікування та пріоритети для ЗСУ, які потребують рішень вже сьогодні,
– написав Умєров.
Він також відзначив роль Великої Британії у підтримці України, яка стала справжнім стратегічним союзником.