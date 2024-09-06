Унаслідок атаки "Шахедів" на Київщині сталися дві пожежі
Джерело:Київська ОВА
Унаслідок російської атаки "Шахедами" у ніч проти 6 вересня у Київській області зафіксовано пожежі у двох районах. Займання стались через падіння уламків.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Він уточнив, що вночі та зранку тривога оголошували декілька разів.
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Внаслідок падіння уламків в двох районах на відкритих ділянках місцевості сталися дві пожежі трав'яного настилу та пожежа лісової підстилки,
– повідомив керівник ОВА.
Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків атаки ворога.
На Київщині працювала ППО: чи є постраждалі
Кравченко зазначив, що під час атаки в області по ворожих БпЛА працювали сили ППО.
"Є збиті цілі. Влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає. Постраждалі відсутні", – додав він.
Головне про нічну атаку ворога
- У ніч на 6 вересня росіяни атакували 1 керованою авіаційною ракетою Х-59, 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П та також 44-ма ударними БпЛА – 27 "Шахедів" збили, 8 локаційно втрачені, 1 повернувся на окуповану Донеччину, ще кілька станом на ранок продовжували рух на півночі країни.
- До слова, під час атаки один із із "Шахедів" долетів до Заходу і спричинив вибухи на Львівщині. Там згоріли чотири вантажівки.