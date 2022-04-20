Унаслідок обстрілу Покровська і Краматорська поранені 4 людей: один із постраждалих загинув
20 квітня 2022 , 12:35Читать новость на русском
Джерело:Операція Об'єднаних сил
В ООС розповіли про атаки ворога за останню добу. Відомо, що у результаті обстрілів кількох населених пунктів на Донеччині є постраждалі та жертви.
За останню добу російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, Луганщині, Маріуполь та інші.
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В тому числі під удар потрапили Покровське та Краматорськ, що на Донеччині.
На жаль, атаки ворога призвели до загибелі однієї людини.Ще четверо постраждали. У них зафіксували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.