Унаслідок обстрілу Покровська і Краматорська поранені 4 людей: один із постраждалих загинув

В ООС розповіли про атаки ворога за останню добу. Відомо, що у результаті обстрілів кількох населених пунктів на Донеччині є постраждалі та жертви.

За останню добу російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, Луганщині, Маріуполь та інші.

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В тому числі під удар потрапили Покровське та Краматорськ, що на Донеччині.

На жаль, атаки ворога призвели до загибелі однієї людини.Ще четверо постраждали. У них зафіксували мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

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