Унаслідок ракетного удару по Миргороду постраждав аеродром

Російські окупанти ввечері 12 квітня випустили ракети по Миргороду Полтавської області. Відомо, що ушкоджень зазнав аеродром.

Руйнування – значні. На місці події виникла пожежа.

Важливо На Донеччині й Півдні росіяни вже готові до наступу

Вчора війська Росії завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає,

– розповів мер Миргорода Віктор Іваненко.

Він додав, що за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.

Це може вас зацікавити – у МВС розповіли, де очікують головну битву війни: відео