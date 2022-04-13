Унаслідок ракетного удару по Миргороду постраждав аеродром
13 квітня 2022 , 20:08Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Віктора Іваненка
Російські окупанти ввечері 12 квітня випустили ракети по Миргороду Полтавської області. Відомо, що ушкоджень зазнав аеродром.
Руйнування – значні. На місці події виникла пожежа.
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Вчора війська Росії завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа. На щастя, загиблих немає,
– розповів мер Миргорода Віктор Іваненко.
Він додав, що за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.
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