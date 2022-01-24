Унікальна колекція: українка у Вінниці зібрала понад 8 тисяч екземплярів взуття

Кросівки, туфлі на підборах, валянки та ще 8 тисяч взуттєвих експонатів. Унікальний музей став не лише цікавинкою невеличкого міста Хмільник, що на Вінничині, а й увійшов у Книгу рекордів України.

Незвичну колекцію черевиків уже 8 років збирає Неоніла Рибак. А розпочалось все із сувеніру привезеного із Нідерландів – брелока.

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У музеї черевички з 75 країн світу. Їх жінці привозили з Франції, Австрії, Німеччини, Італії, Бельгії, Китаю, Таїланду. І чим більше ставало екземплярів, тим важче їх було знайти. Тому нині нові експонати в колекцію відбирають родиною.

У нас є цілий консиліум, де ми збираємось, починаємо вибирати і обговорюємо доцільність ціни, чи потрібно, чи ні, та яка якість,

– зазначив внук колекціонерки Владислав Рибак.

Раніше колекцію Неля Рибак зберігала вдома. Та коли експонатів стало забагато, вирішили облаштувати експозицію.

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На місці музею було сміттєзвалище

Як розповів ініціатор створення музею Олександр Кубряк, раніше на місці музею, який зараз має 6 залів, було невелике сміттєзвалище. "Такі колекції не мають стояти дома", – додав він.

Збір колекції продовжується і нині. Фарфор, фаянс, дерево, кераміка, скло, тканина, різні метали, пластик, віск, – і це далеко не повний перелік матеріалів, з яких виготовлені черевички. У колекції як сучасні експонати, так і унікальні історичні.

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Неля Рибак стала абсолютною рекордсменкою із своєю колекцією. Підтвердивши Національний рекорд України – найбільша в Україні колекція сувенірно-декоративного взуття.