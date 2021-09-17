Унікальна подія: у Києві відбудеться перший Український військовий забіг

В Україні відбудеться масштабний військовий забіг. Його організовують, аби допогти захисникам, які постраждали внаслідок російської агресії на Донбасі.

Забіг відбудеться 10 жовтня. Старт – о 8:30 у Маріїнському парку. Організатори підкреслили, що це – унікальна подія не тільки для України, а й для всієї Європи. Адже її ініціатором є армія, яка воює.

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Що відомо про Military Run UA

У заході візьмуть участь представники всіх видів та родів військ Збройних сил України. Захід відкритий як для військових та інших представників сектору безпеки та оборони й ветеранів, так і для цивільних українців будь-якого віку та іноземних партнерів.

Вони вийдуть на старт заради єдності та перемоги, заради кожного з нас! Ми прагнемо об'єднати людей довкола їх захисників, спільних цінностей і перемоги,

– підкреслили організатори.

Учасникам забігу пропонують різні дистанції – 5 та 10 кілометрів. Крім цього, буде також можливість взяти участь й у командному змаганні.

Захід є благодійним

Благодійний внесок для участі у першому Українському військовому забігу становить 200 гривень, а для учасників АТО/ООС – 100 гривень. Усі зібрані гроші передадуть на допомогу учасникам бойових дій, які постраждали під час російсько-української війни на Сході.

Дивіться відео про перший Український військовий забіг: