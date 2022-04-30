Унікальна поїздка, – Лещенко заявив, що особисто займався поїздкою Джолі в Україну

Сергій Лещенко особисто займався організацією приїзду Анджеліни Джолі до Львова. Він підкреслив, що це вкрай унікальна подорож.

Про це екснардеп і журналіст написав приблизно о 18 годині. Він оприлюднив фото, на якому голівудська акторка спілкується із людьми на вулицях Льовова.

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Поки деталі не оприлюднює

За словами екснардепа, він є людиною, яка безпосередньо займалася поїздкою Джолі. Проте, на жаль, не розповів, що саме довелося зробити, щоб приїхала така відома людина.

Як особа, яка безпосередньо займалася її приїздом до України, можу назвати цю подорож унікальною. Перепрошую, що без подробиць,

– написав Лещенко.

На фото, яке він прикріпив, знаменитість справді стоїть поміж українців. Вона в цей момент спілкувалася з людьми неподалік від залізничного вокзалу Львова.

Саме там стоять намети, де волонтери надають допомогу біженцям і переселенцям. Раніше в мережі повідомляли, що зірка там пообідала разом із переселенцями.



Джолі пообідала біля львівського вокзалу / Фото з телеграму Сергія Лещенка

Чому знаменитість приїхала в Україну

Річ у тім, що вона не лише відома акторка. Також Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН у справах біженців. Тому цілком очевидно, що причиною приїзду є війну, яка змусила понад 5 мільйонів людей втікати за кордон.

Раніше вона вже висловлювала свою підтримку нашому народу. А 30 березня повідомили, що вона відвідала лікарню в Римі Bambino Gesù. Там у цей момент перебували на лікуванні понад 3 десятки дітей з України.

Молюся про завершення війни. Це єдиний спосіб зупинити страждання та втечі із зон конфлікту. Жахливо бачити, як діти платять ціну – втраченими життями, зіпсованим здоров’ям і травмами,

– сказала тоді акторка.

Проте вона відкрито підтримувала Україну в цей важкий час іншими речами. Що вона робила після початку вторгнення Росії:

Опублікувала у своїх соцмережах інтерактивну обкладинку журналу Time, де була 5-річна українка. Війна змусила цю дитину залишити рідну домівку лише для того, що щоб вижити.

Також на своїй сторінці в інстаграмі Джолі публікувала фото постраждалих внаслідок бойових дій діток і їхні сім'ї. Вона розповідала своїм підписникам про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі.

Також акторка показувала відео з бомбосховищ та надалі просить підтримати українців, що постраждали від російської агресії в Україні.

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