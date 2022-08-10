Унікальний партизанський рух, – Ташева розповіла про особливості спротиву в Криму

Партизанський рух у Криму не є монолітним чи об'єднаним. На території Криму активно діє рух "Жовта стрічка" і до нього долучаються дуже різні люди.

Про це 24 каналу розповіла постійна представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева. Вона також зазначила, що, як правило, це окремі люди, що діють нарізно.

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"Ми намагаємо слідкувати за тим, що відбувається, слідкуємо також і за "судовими процесами". Переважно, спілкуємось вже із тими, хто виїхав. Безпосередньо у Криму, таке спілкування є небезпечним для цих людей", – пояснює Ташева.

Таміла Ташева постійна представниця президента України у АР Крим Як на мене, цей рух опору у Криму є унікальним, або ж коректніше – одноосібні акції протесту. Люди роблять різні дії: хтось закидає коктейлем Молотова окупаційний військкомат, хтось обливає синьою та жовтою фарбою окупаційну адміністрацію.

Це дуже сильні дії, яких ми майже не спостерігали протягом останніх 8 років і це дуже важливо, переконана чиновниця.

Детальніше про протестні настрої у тимчасово окупованому Криму: дивіться відео



