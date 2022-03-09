Universal Music зупиняє бізнес і закриває офіси в Росії

9 березня 2022 , 01:32
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм "Санкции РФ"

Найбільший у світі музичний лейбл Universal Music зупиняє бізнес в Росії та закриває офіси там.

Компанія закликала покласти край насильству в Україні

До теми Агентство Fitch переконане, що Росії не уникнути дефолту

Ми підтримуємо міжнародні санкції та разом з нашими співробітниками та артистами, які працюють у США, Великій Британії, Польщі, Словаччині, Німеччині, Чехії та Угорщині,
– наголосили у компанії.

Ткаченко звертався до музичних брендів

Напередодні міністр культури Олександр Ткаченко закликав відомі музичні бренди приєднатись до світового бойкоту Росії. Зокрема, він офіційно звернувся до:

  • Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group,
  • Бреда Навіна, CEO Orchard,
  • Еммануеля Цунца, CEO ONErpm,
  • Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment,
  • Дениса Ладегалері, CEO Believe,
  • Стівена Купера, CEO Warner Music Group.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Автор: Ольга Музика