Universal Music зупиняє бізнес і закриває офіси в Росії
9 березня 2022 , 01:32Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Санкции РФ"
Найбільший у світі музичний лейбл Universal Music зупиняє бізнес в Росії та закриває офіси там.
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Ми підтримуємо міжнародні санкції та разом з нашими співробітниками та артистами, які працюють у США, Великій Британії, Польщі, Словаччині, Німеччині, Чехії та Угорщині,
– наголосили у компанії.
Ткаченко звертався до музичних брендів
Напередодні міністр культури Олександр Ткаченко закликав відомі музичні бренди приєднатись до світового бойкоту Росії. Зокрема, він офіційно звернувся до:
- Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group,
- Бреда Навіна, CEO Orchard,
- Еммануеля Цунца, CEO ONErpm,
- Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment,
- Дениса Ладегалері, CEO Believe,
- Стівена Купера, CEO Warner Music Group.
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