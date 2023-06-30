Університет культури – лідер топрейтингу мистецьких вишів

Київський національний університет культури та мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в ТОП10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України. Уже три роки поспіль (2020, 2021, 2023 роки) навчальний заклад залишається флагманом українського освітнього процесу.

Про це свідчить рейтинг мистецьких вишів, що представив інформаційний ресурс "Освіта.ua". Які ще вузи увійшли в консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2023 року, розповідає 24 Канал.

Читайте також Михайло Поплавський і штучний інтелект у фільмі "Ректор: університет майбутнього"

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів.



Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись / Фото інстаграм КНУКіМ

Молодь навчається за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.



Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – Роком інновацій / Фото інстаграм КНУКіМ

Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – РОКОМ ІННОВАЦІЙ КНУКіМ, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – "Університет у смартфоні", створення відеолекторію, автоматизація університету культури через СRM-систему, запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти, створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO "ПоплавОК" і лабораторії Motion Design.



Університет культури – це університет майбутнього / Фото інстаграм КНУКіМ

Університет культури – це університет майбутнього, інноваційний креативний простір для студентів, що дозволяє реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати сміливі творчі ідеї.



Університет культури дозволяє студентам реалізовувати творчий потенціал / Фото інстаграм КНУКіМ

"Найголовніше сьогодні – зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь", – зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.