Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів України
Джерело:Освіта.ua
Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.
Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в Топ-10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".
Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України
|
Назва закладу освіти
|
Місце
|
Місце у загальному рейтингу
|
ТОП 200 Україна
|
Бал ЗНО на контракт
|
Scopus
|
Підсумковий бал
|
1
|
100
|
120
|
37
|
175
|
332
|
2
|
112
|
162
|
13
|
191
|
366
|
3
|
114
|
158
|
19
|
191
|
368
|
4
|
116
|
149
|
43
|
180
|
372
|
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|
5
|
126-127
|
168
|
25
|
191
|
384
|
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|
6
|
140-141
|
199
|
12
|
191
|
402
|
7
|
147-149
|
180
|
38
|
191
|
409
|
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|
8
|
156-157
|
181
|
55
|
191
|
427
|
9
|
162-163
|
185
|
59
|
191
|
435
|
10
|
168
|
201
|
51
|
191
|
443
Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:
"ТОП-200 Україна" – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих вебресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
Рейтинг "Scopus" – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
Рейтинг "Бал ЗНО на контракт" – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).