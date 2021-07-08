Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів України

8 липня 2021 , 11:42
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Джерело:

Освіта.ua

Інформаційний ресурс "Освіта.ua" представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.

Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в Топ-10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Назва закладу освіти

Місце

Місце у загальному рейтингу

ТОП 200 Україна

Бал ЗНО на контракт

Scopus

Підсумковий бал

Київський національний університет культури і мистецтв

1

100

120

37

175

332

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

2

112

162

13

191

366

Львівська національна академія мистецтв

3

114

158

19

191

368

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

4

116

149

43

180

372

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

5

126-127

168

25

191

384

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

6

140-141

199

12

191

402

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

7

147-149

180

38

191

409

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

8

156-157

181

55

191

427

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

9

162-163

185

59

191

435

Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра

10

168

201

51

191

443

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

"ТОП-200 Україна" – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих вебресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг "Scopus" – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг "Бал ЗНО на контракт" – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Автор: Даша Птаховська