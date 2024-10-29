Атака дронами по університету спецназу у Чечні: в РНБО розповіли, що це значитиме для Кадирова

У вівторок, 29 жовтня, безпілотник атакував університет спецназу Росії, який розташований у Чечні. Це буде знаковою подією для лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, інформує 24 Канал.

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Що означатиме для Кадирова атака по університет спецназу у Чечні

Керівник Центру протидії дезінформації зауважив, що кадирівці зробили чимало воєнних злочинів, зокрема як на території Курщини, так і на тимчасово окупованій території України.

"Є дуже багато фактів, я впевнений рано чи пізно ці факти будуть в міжнародних судах", – сказав Коваленко.

За його словами, атака дрона на університет спецназу Росії у Чечні є "привітанням для кадирівців, щоб вони не забували, що війна може бути у них вдома безпосередньо".

"Тому в цьому випадку це, зокрема, символічний знак. І Кадиров має оглядатися навіть там, де він безпосередньо вважає себе князьком у Чечні", – наголосив він.