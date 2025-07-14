Уночі Росія запустила 140 дронів і ракет: скільки збила ППО
- Росія запустила 140 дронів і ракет, зокрема 90 "Шахедів", під час атаки на Україну 14 липня.
- Українська ППО збила 61 дрон, а також знешкодила 47 дронів-імітаторів за допомогою РЕБ.
- Влучання дронів зафіксовано в 10 локаціях та падіння уламків у 4.
У ніч проти 14 липня ворог вкотре атакував Україну "Шахедами". На жаль, не минулося без влучань, зокрема по цивільних об'єктах.
Так, на Дніпропетровщині є влучання у двох районах. У Дніпровському постраждали троє людей, зокрема дві 13-річні дівчинки. На Криворіжжі також виникла пожежа, понівечена інфраструктура, передає 24 Канал.
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Скільки ворожих цілей знешкодила ППО?
Для атаки противник використав 4 ракети С-300/400 та 136 БпЛА, до 90 із них – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30 ППО збито 61 ворожий дрон на півночі, сході та в центрі країни.
Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
До слова, уночі 14 липня російські безпілотники атакували Чугуїв на Харківщині, вибухи пролунали близько опівночі. Пошкоджено промислове підприємство.