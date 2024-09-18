Уночі ворог вдарив по енергетичних об'єктах Сум

18 вересня росіяни атакували Суми "Шахедами". Відомо, що під ударом опинилася енергетична інфраструктура міста.

Уночі окупанти влаштували повітряний терор України, запустивши ударні безпілотники. Вибухи лунали, зокрема на Київщині і Полтавщині.

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Удар по енергетиці Сум

Перші вибухи Суми почули 17 вересня увечері. Повітряні сили попередили про загрозу КАБів. О 22:09 кореспонденти Суспільного зафіксували звук вибуху в місті.

Нові вибухи на Сумщині пролунали вночі після 03:30 та 04:00 ранку. На цей момент Суми перебувало під небезпекою "Шахедів".

А після 5 ранку ще одна серія вибухів у Сумах сталася під час атаки новою партією "Шахедів", які ворог запустив, коли вже всі попередні були знешкоджені та тривала дорозвідка.

У Сумській ОВА пізніше повідомили про наслідки. Там зазначили, що завдав авіаційний удар по енергетичних об’єктах міста Суми, застосувавши "Шахеди".

Попередньо, люди не постраждали. Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару.

Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі. Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години,

– йдеться у повідомленні.

До слова, на Миколаївщині уночі було знищено чотири "Шахеди". Крилатою ракетою Х-59 противник атакував регіон. Уламки спричинили пожежу.