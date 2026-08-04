Уперше за довгий час: у повітря злітав МіГ-31К, по всій Україні була тривога

По всій Україні ввечері 4 серпня пролунала повітряна тривога. Це сталося через зліт ворожого МіГ-31К, що несе гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про зліт ворожого МіГ-31К?

Повітряна тривога по всіх областях України пролунала близько 20:21. Повітряні сили повідомили, що Росія підняла в небо свій носій гіперзвукових ракет.

В повітрі МіГ-31К! Загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал"!

– писали військові.

Монітори повідомляли, що літак окупанти підняли з аеродрому "Саваслейка".



Всеукраїнська повітряна тривога ввечері 4 серпня / Скриншот з сайту alerts.in.ua

О 20:37 ПС ЗСУ оголосили про відбій загрози по МіГ-31К.

Згідно з даними з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ, востаннє ворог підіймав літак МіГ-31К 26 червня. Тоді пуски "Кинджалів" окупанти не виконували.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язані реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти перебувають на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, росіяни ввечері 4 серпня також атакують Україну безпілотниками. Детальніше про небезпеку – читайте у нашому матеріалі.