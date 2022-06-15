Упир здохне, але Україну врятує інше: чому не варто покладати надії на смерть, кому і рак Путіна
Джерело:фейсбук Тетяни Даниленко
Про смерть, кому, рак Путіна. У Радянському союзі – особливо в часи геронтократії – КДБ регулярно запускало чутки про смерть генсеків. Маразм. Рак. Серцевий напад.
Улюблена гра схибленого кровопивці
Оперативні цілі були різні. Найбільш поширена – виявити зрадників у найближчому оточенні. Нинішня Росія – суміш совка, що загниває, й опричнини, тому методи комунікацій з громадськістю з часів умовного Брежнєва чи Івана Грозного помінялися мало.
Важливе 3 питання, на які доведеться відповісти перед Україною Шольцу, Макрону і ДрагіНаполегливі чутки про поганий стан Путіна запускаються регулярно тривалий час. Не треба бути кремленологом, щоб помітити – параноїдальний старий гебешник любить ці ігри.
Путіну подобаються інсинуації із нібито його погіршенням здоров'я / Фото Getty Images
Діяти, а не мріяти
Тому не розкатуймо губу. Свою державу нам будувати в поту і крові, буквально кожен за неї заплатить свою ціну.
Упир, звичайно, колись здохне. Але рів з крокодилами, стратегічні й тактичні ракети, мотивована армія і патріотична влада будуть незайвими завжди. Доки існуватиме імперія ватників за нашим кордоном.
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