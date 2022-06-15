Упир здохне, але Україну врятує інше: чому не варто покладати надії на смерть, кому і рак Путіна

Про смерть, кому, рак Путіна. У Радянському союзі – особливо в часи геронтократії – КДБ регулярно запускало чутки про смерть генсеків. Маразм. Рак. Серцевий напад.

Улюблена гра схибленого кровопивці

Оперативні цілі були різні. Найбільш поширена – виявити зрадників у найближчому оточенні. Нинішня Росія – суміш совка, що загниває, й опричнини, тому методи комунікацій з громадськістю з часів умовного Брежнєва чи Івана Грозного помінялися мало.

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Наполегливі чутки про поганий стан Путіна запускаються регулярно тривалий час. Не треба бути кремленологом, щоб помітити – параноїдальний старий гебешник любить ці ігри.



Путіну подобаються інсинуації із нібито його погіршенням здоров'я / Фото Getty Images

Діяти, а не мріяти

Тому не розкатуймо губу. Свою державу нам будувати в поту і крові, буквально кожен за неї заплатить свою ціну.

Упир, звичайно, колись здохне. Але рів з крокодилами, стратегічні й тактичні ракети, мотивована армія і патріотична влада будуть незайвими завжди. Доки існуватиме імперія ватників за нашим кордоном.

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