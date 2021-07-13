Менше 3 мільйонів: в управлінні статистики назвали шокуючу цифру мешканців Києва

Згідно з офіційними даними, населення Києва станом на 1 травня 2021 року не перевищує 3 мільйона осіб. Кількість людей, які офіційно зареєстровані у столиці, поступово збільшується.

Згідно з даними головного управління статистики у Києві, станом на 1 травня 2021 чисельність наявного населення столиці становила всього лише 2 мільйона 953 тисячі 956 осіб. Втім, за неофіційною інформацією, у столиці мешкає майже 5 мільйонів людей.

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У січні – квітні 2021 чисельність населення зменшилася. Однак якщо співставити загальні цифри держстату, загалом у Києві людей становиться дедалі більше.

Які райони Києва є найбільш густонаселеними

Працівники управління статистики у власних підрахунках повідомляють, що:

у Солом'янському районі столиці зареєстровано 384 232 людини;

у Деснянському – 366 954;

у Дніпровському – 356 919;

у Дарницькому – 347 874;

у Святошинському – 340 954;

в Оболонському – 317 314;

у Голосіївському – 253 043;

у Шевченківському – 213 751;

у Подільському – 209 100;

у Печерському – 163 815.

В управлінні статистики кажуть, що найбільше у столиці жителів від 15 до 64 років (67,8% від загальної цифри). Жінок серед них – 53,9%. Чоловіків – 46,1%.

Середній вік населення Києва:

жінки – 42,3 років;

чоловіки – 37,9 років.

Реальні цифри можуть суттєво відрізнятися від офіційних даних, оскільки у столиці мешкають мільйони людей з пропискою та реєстрацією в інших регіонах України.