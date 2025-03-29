Міноборони створило управління космічної політики: над чим працюватиме

Міністерство оборони України заснувало управління космічної політики. Воно має обʼєднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.

Відповідну інформацію під час форуму Space For Ukraine повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які функції виконуватиме нове управління

"Ми маємо закон про космічну діяльність, який каже, що Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу. Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення ком'юніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це і ще створення космічних військ", – сказала вона.

Катерина Черногоренко зазначила, що основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів і послуг планує стати саме оборонне відомство. Вищезгадане управління повинне обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.

Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим, як розробити космічні технології, знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик,

– заявила вона.

За її словами, до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог і контролю космічного простору.