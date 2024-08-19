У Києво-Печерській лаврі друкували та розповсюджували церковні календарі з номерами армії Росії

У Києво-Печерській лаврі виявили православні церковні календарі московського патріархату за 2023 рік. У них вказані контактні номери різних філій та підрозділів РПЦ, а також Єпархіального підрозділу по взаємодії зі збройними силами Росії.

Журналісту Акіму Галімову такий календар показав директор державного музею-заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко. Надрукований примірник був ще до того, як з лаври виселили священників УПЦ МП.

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Календарі розповсюджували по всій Україні

Надруковані тиражі церковних календарів згодом розповсюджували по всій Україні.

Номери починаються з +7 978… Думаю, зрозуміло, що це за збройні сили і якої країни. Також є контакти по взаємодії з козацькими організаціями… Теж, думаю, зрозуміло, що мова про "ряджених", які у 2014 активно допомагали захоплювати Крим,

– написав журналіст Акім Галімов.

Він зауважив, що це відбувалося у 2023 році за кілометр від Верховної Ради та Урядового кварталу, коли уже рік тривала повномасштабна війна та 9 років був окупований Крим.

Додамо, що в Офісі президента запевнили, що релігія в Україні буде позбавлена впливу Росії.

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії – це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства", – написав голова ОП Андрій Єрмак.

Днями також Рада церков офіційно підтримала заборону УПЦ МП в Україні. Верховна Рада незабаром розгляне законопроєкт.