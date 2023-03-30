Усе відбувається поза межами християнства, – релігієзнавиця про виселення УПЦ МП

УПЦ МП мала залишити Києво-Печерську Лавру 29 березня. Однак вона цього не зробила, і те, що там відбувається взагалі поза межами християнства.

Таку думку 24 Каналу висловила релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович. Зокрема, УПЦ МП не поспішає виїжджати з Лаври, і зранку 30 березня провела там службу.

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УПЦ МП таки з'їде з Лаври

Филипович розповіла, що врешті-решт УПЦ МП доведеться з'їхати з Лаври. Насправді ці, так би мовити, церковні діячі взагалі забули основи своєї релігії, а намісник монастиря забув про основи монашого життя. Нині на території святині вирують справжні пристрасті.

Зараз війна розставила всі крапки над "і". Досі намісник монастиря не готовий сказати про те, що триває ця війна, визнати, що триває не "братовбивче протистояння", а війна. Зрозуміло, що ці ченці будуть триматись у Лаврі до останнього, бо за 30 років прижились, як сибірячка у Криму, яка не хотіла їхати з півострова, бо як удома жила,

– зазначила доктор філософських наук.

Вона додала, що держава діє в межах закону. Вона збирає матеріали, буде також робити зустрічний судовий позов. Це нагадує 2014 рік, події Революції гідності – протистояння між Майданом Незалежністю й Маріїнським парком.

Филипович про виселення УПЦ МП: дивіться відео

УПЦ МП не пов'язана з християнством

За словами релігієзнавиці, дії УПЦ МП, а точніше РПЦ, взагалі не відповідають релігії та християнства. РПЦ – це політична інституція, яка виконує замовлення Кремля. Своє справжнє обличчя вони показують на фронті й окупованих територіях, де коять свавілля.

"Тривалий час, поки вони були на певній відстані, брякали зброєю на кордоні, ми достатньо поблажливо ставились і до пропаганди, і до "руского міра". Зараз уже терпець уривається, особливо, коли ми платимо таку ціну за нашу незалежність", – зауважила Филипович.

Як вона зазначила, Росія хоче повернути якесь ефемерне поняття триєдиної Русі, від якої вона ніяк не може позбутись. Росія й без того володіє шостою частиною суші всієї планети, та не може навести там лад, але хоче загарбати нові території.

УПЦ МП не хоче залишати Лавру: коротко