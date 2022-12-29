Скільки українців підтримують повну заборону УПЦ МП: результати опитування

На тлі останніх новин про УПЦ МП, у суспільстві все більше говорять про заборону цієї організації. Соціологи опитали українців та з'ясували, що більшість громадян нашої держави підтримують таке рішення.

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування свідчать про те, що більшість українців виступають за заборону УПЦ МП.

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Результати опитування

За результатами опитування 54% респондентів висловилися за повну заборону діяльності УПЦ МП на території України. Ще 24% опитаних пропонують не забороняти УПЦ МП, але встановити за нею державний контроль.

Проти втручання в справи УПЦ МП висловилися 12% опитаних громадян.



Результати опитування щодо УПЦ МП / Скриншот

Серед регіонів найбільше прихильників заборони УПЦ МП у Центрі України – 62%. На Заході заборону підтримує 57% опитаних, на Півдні – 48%, а на Сході – 41%.



Результати опитування в регіонах / Скриншот

УПЦ МП відмовляється перейменовуватися

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проведено впродовж 4 – 27 грудня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В опитування взяли участь 1 010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії. Закон №5309, ухвалений 2018 року, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташовано в країні, визнаній агресоркою, зобов'язана вказувати це у своїй назві.

Однак юрист Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов заявив, що рішення КСУ не стосується УПЦ МП, бо ця організація не згадується безпосередньо в законі, то ж перейменовуватися вони не збираються.