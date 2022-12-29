Скільки українців підтримують повну заборону УПЦ МП: результати опитування
На тлі останніх новин про УПЦ МП, у суспільстві все більше говорять про заборону цієї організації. Соціологи опитали українців та з'ясували, що більшість громадян нашої держави підтримують таке рішення.
Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології. Результати опитування свідчать про те, що більшість українців виступають за заборону УПЦ МП.
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Результати опитування
За результатами опитування 54% респондентів висловилися за повну заборону діяльності УПЦ МП на території України. Ще 24% опитаних пропонують не забороняти УПЦ МП, але встановити за нею державний контроль.
Проти втручання в справи УПЦ МП висловилися 12% опитаних громадян.
Результати опитування щодо УПЦ МП / Скриншот
Серед регіонів найбільше прихильників заборони УПЦ МП у Центрі України – 62%. На Заході заборону підтримує 57% опитаних, на Півдні – 48%, а на Сході – 41%.
Результати опитування в регіонах / Скриншот
УПЦ МП відмовляється перейменовуватися
Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії. Закон №5309, ухвалений 2018 року, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташовано в країні, визнаній агресоркою, зобов'язана вказувати це у своїй назві.
Однак юрист Української православної церкви Московського патріархату Олександр Бахов заявив, що рішення КСУ не стосується УПЦ МП, бо ця організація не згадується безпосередньо в законі, то ж перейменовуватися вони не збираються.