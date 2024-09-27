У Флориді лютує найпотужніший ураган століття: очікують багато жертв та масштабні руйнування

Американський штат Флорида вранці у п'ятницю, 27 вересня, накрив потужний ураган "Хелена". Стверджують, що це один з найбільших у Мексиканській затоці з 1851 року.

Спершу негода накриє округ Біг Бенд, що на півночі Флориди. За даними синоптиків, швидкість ураганного вітру сягатиме 215 кілометрів за годину.

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Синоптики кажуть, що унаслідок шторму буде багато жертв

Синоптики кажуть, що найнебезпечнішим явищем цього урагану є штормовий приплив, коли вода в затоці підіймається над нормальним рівнем. Очікується, що цього разу вона підніметься до 6 метрів уздовж флоридського узбережжя, від чого під загрозою 32 кілометри території вглиб материка.

Через "Хелену" у багатьох округах Флориди закрили школи, заводи, аеропорти, а авіарейси – скасовані.

Наслідки урагану у Флориді: дивіться відео

Прогнозують, що через сильний вітер будуть перебої з електропостачанням, які "ймовірно, триватимуть дні, якщо не тижні". На ранок 27 вересня без світла уже понад півмільйона мешканців Флориди. Є також проблеми зі зв'язком.

Влада та синоптики закликали мешканців до евакуації, адже кажуть, що цей ураган несе смертельну загрозу усім.

Як пише BBC, губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив, що відомо уже про одного загиблого поблизу міста Тампа.

Коли флоридці прокинуться завтра вранці (27 вересня – 24 Канал), то швидше за все дізнаються про нові жертви. І абсолютно точно – про матеріальні втрати,

– сказав він.

А заступник директора Національного центру дослідження ураганів Джеймі Роум заявив, що "Хелена" забере багато життів.

"В історичній перспективі 50% жертв припало саме на такі ситуації. У цій ситуації, з такими потенційними повенями, ймовірно, буде багато жертв", – сказав Роум.

Ураган "Хелена" накрив Флориду: дивіться відео

Низка інших фахівців підтверджують, що подекуди ураган може створити умови, в яких неможливо буде вижити. Наразі евакуювали понад 70 тисяч людей, а тих, хто не планує евакуації, просять повідомити свої дані у відповідні служби.

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Наразі ураган прямує до сусідньої Джорджії та інших штатів: там також чекають серйозних руйнувань. Відомо, що сильні зливи уже йдуть в Південній Кароліні, центрі та заході Північної Кароліни та у деяких районах штату Теннессі. Від шторму також може постраждати Атланта, яка розташована за сотні кілометрів на північ від Флориди.