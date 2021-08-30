Ураган Іда рухається територією США і залишає за собою повені й руйнування: є жертва

Ураган Іда станом на 30 серпня вже завдав Луїзіані значних руйнувань. Окрім того, стихія забрала життя щонайменше однієї людини.

Наразі оцінювати збитки, які завдала Іда, ще рано. Через негоду без світла залишилися понад мільйон людей.

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Коли поблизу Нового Орлеану сталася аварія на місцевій дамбі, в епіцентрі небезпеки опинилися близько 200 людей. Їм наказали терміново перебратися на височини.

Місцеві ЗМІ повідомили про першу жертву – щонайменше одна людина загинула внаслідок падіння дерева на житловий будинок.

Негода виривала з корінням дерева та руйнувала будівлі. Окрім того, у місцевих річках суттєво піднявся рівень води. Щоб врятуватися, люди облаштовували тимчасові сховища на дахах своїх будинків.

На щастя, руйнівна сила урагану йде на спад. Упродовж декількох діб Іда може стихнути.

Чи вплине Іда на економіку США

На узбережжі Мексиканської затоки, де лютує ураган, розташовані офіси багатьох великих економічних центрів.

Саме тому фахівці вже прогнозують, що внаслідок негоди постраждають енергетична та хімічна галузі. Зокрема, може трішки зрости ціна на газ.

Водночас суттєвого впливу на економіку Штатів ураган не матиме.

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