Ураган Мілтон досяг Флориди: що відомо про наслідки станом на зараз
Ураган Мілтон вийшов із Мексиканської затоки та накрив західне узбережжя штату Флорида у США, дещо раніше, ніж це прогнозували. Фахівці попередили, що наслідки будуть катастрофічними.
Національний центр ураганів назвав "Мілтон" надзвичайно небезпечним. Зазначають, що шторм здатний спричинити смертельні штормові хвилі, сильні вітри та раптові повені в центральній частині Флориди.
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У місті Санкт-Петербург на західному узбережжі Флориди внаслідок урагану "Мілтон" випало понад 400 мм опадів. Для порівняння, у Лондоні в середньому випадає менше 600 мм опадів на рік. Кількість відключень електроенергії у Флориді зросла до понад 3 мільйонів. У Сент-Люсі загинуло кілька людей — торнадо зніс мобільний будинок для людей похилого віку, кількість загиблих наразі невідома. "Ми не можемо оголосити наразі точну кількість жертв, але я можу вам сказати, що це не одна людина, яка втратила життя", — сказав шериф Кіт Пірсон. За даними Національної метеорологічної служби (NWS), станом на зараз у Флориді зареєстровано щонайменше 27 торнадо. Загалом, у середу офіси NWS у Тампа-Бей, Мельбурні та Маямі опублікували понад 125 попереджень про торнадо. Це найбільша кількість попереджень про торнадо, які коли-небудь видавали за один день для штату Флорида, побивши попередній рекорд у 69, встановлений 10 вересня 2017 року (під час урагану Ірма). 2,8 мільйона будинків і підприємств по всій Флориді залишилися без світла. Найбільш збої в окрузі Сарасота. Округ Хіллсборо мав найбільше відключень станом на 2 ранку за східним часом: 510 000 домівок у темряві. У сусідніх округах від 80 – 97% споживачів енергії знеструмлені, включно з округами Сарасота, Манати та Харді. NBC News повідомляє, що внаслідок урагану загинули щонайменше дві людини. Згідно з даними Національного центру спостереження за ураганами, ураган Мілтон має швидкість вітру 90 миль/год, це уже 1 категорія. Шторм розташований приблизно в 40 милях на південно-південний захід від Орландо і рухається зі сходу на північний схід зі швидкістю 16 миль на годину. Найсильніші дощі та вітри тривають в Орландо. Ураган дещо послабшав – швидкість вітру сягає 165 кілометрів за годину. Наразі "Мілтон" рухається на схід, метеорологи припустили, що у напрямку Атлантичного океану. Очікується, що ураган дійде до нього не раніше ніж вечері 10 жовтня. За даними PowerOutage.us, відключення електроенергії по всій Флориді продовжують застосовувати, оскільки ураган Мілтон обрушується вглиб країни. Наразі знеструмлено уже до 2 мільйонів будинків і підприємств. На метеостанції в гирлі затоки Тампа пориви вітру досягають 161 кілометрів за годину, створюючи небезпеку для будівель. Наразі відомо про евакувацію понад 5 мільйонів мешканців Флориди. У прибережних районах, включно з Тампою і Клірвотером, рівень океану може значно підвищитися. Можливі перебої з електропостачанням, оскільки ураган продовжує рухатися вглиб штату. Вже зараз понад мільйон людей залишилися без світла, а найгірша ситуація спостерігається в окрузі Сарасота. Прогнозують, що потужний вітер та сильні зливи можуть спричинити значні паводки, затопивши прибережні міста водою до 4,5 метрів. Загроза залишається високою навіть для тих, хто перебуває далеко від берегової лінії. За словами губернатора Флориди Рона Десантіса, щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату. Ще до того, як досягти Флориди, ураган трохи послабшав – з 5 категорії небезпеки опустився до 3. Втім, як попередили фахівці, наслідки все одно будуть катастрофічними. CNN пише, що найсильніша частина урагану –"стіна ока", пройшлася поблизу міст Тампа та Сент-Пітерсбург. У місті Сент-Пітерсбург за 3 години випало майже 23 сантиметри опадів: це тримісячна середня норма дощу для цього міста. Водночас у Тампі оголошено найвищий рівень небезпеки повеней, оскільки випало від 25 до 35 см опадів. Попередньо Національна служба погоди США (НСП) попередила про початок найбільш небезпечної фази урагану, яка супроводжується сильними вітрами та зливами. Мешканцям узбережжя рекомендували шукати укриття, адже швидкість постійного вітру в центрі "Мілтона" досягала понад 190 кілометрів за годину.
Ураган послабшав до першої категорії
Шторм продовжує вирувати у Флориді / Фото AP
5 мільйонів людей евакуювали
У місті Санкт-Петербург на західному узбережжі Флориди внаслідок урагану "Мілтон" випало понад 400 мм опадів.
Для порівняння, у Лондоні в середньому випадає менше 600 мм опадів на рік.
Кількість відключень електроенергії у Флориді зросла до понад 3 мільйонів.
У Сент-Люсі загинуло кілька людей — торнадо зніс мобільний будинок для людей похилого віку, кількість загиблих наразі невідома.
"Ми не можемо оголосити наразі точну кількість жертв, але я можу вам сказати, що це не одна людина, яка втратила життя", — сказав шериф Кіт Пірсон.
За даними Національної метеорологічної служби (NWS), станом на зараз у Флориді зареєстровано щонайменше 27 торнадо.
Загалом, у середу офіси NWS у Тампа-Бей, Мельбурні та Маямі опублікували понад 125 попереджень про торнадо. Це найбільша кількість попереджень про торнадо, які коли-небудь видавали за один день для штату Флорида, побивши попередній рекорд у 69, встановлений 10 вересня 2017 року (під час урагану Ірма).
2,8 мільйона будинків і підприємств по всій Флориді залишилися без світла. Найбільш збої в окрузі Сарасота.
Округ Хіллсборо мав найбільше відключень станом на 2 ранку за східним часом: 510 000 домівок у темряві. У сусідніх округах від 80 – 97% споживачів енергії знеструмлені, включно з округами Сарасота, Манати та Харді.
NBC News повідомляє, що внаслідок урагану загинули щонайменше дві людини.
Згідно з даними Національного центру спостереження за ураганами, ураган Мілтон має швидкість вітру 90 миль/год, це уже 1 категорія.
Шторм розташований приблизно в 40 милях на південно-південний захід від Орландо і рухається зі сходу на північний схід зі швидкістю 16 миль на годину.
Найсильніші дощі та вітри тривають в Орландо.
Ураган дещо послабшав – швидкість вітру сягає 165 кілометрів за годину. Наразі "Мілтон" рухається на схід, метеорологи припустили, що у напрямку Атлантичного океану. Очікується, що ураган дійде до нього не раніше ніж вечері 10 жовтня.
За даними PowerOutage.us, відключення електроенергії по всій Флориді продовжують застосовувати, оскільки ураган Мілтон обрушується вглиб країни. Наразі знеструмлено уже до 2 мільйонів будинків і підприємств.
На метеостанції в гирлі затоки Тампа пориви вітру досягають 161 кілометрів за годину, створюючи небезпеку для будівель.
Наразі відомо про евакувацію понад 5 мільйонів мешканців Флориди. У прибережних районах, включно з Тампою і Клірвотером, рівень океану може значно підвищитися.
Можливі перебої з електропостачанням, оскільки ураган продовжує рухатися вглиб штату. Вже зараз понад мільйон людей залишилися без світла, а найгірша ситуація спостерігається в окрузі Сарасота.
Прогнозують, що потужний вітер та сильні зливи можуть спричинити значні паводки, затопивши прибережні міста водою до 4,5 метрів. Загроза залишається високою навіть для тих, хто перебуває далеко від берегової лінії.
За словами губернатора Флориди Рона Десантіса, щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату.
Ще до того, як досягти Флориди, ураган трохи послабшав – з 5 категорії небезпеки опустився до 3. Втім, як попередили фахівці, наслідки все одно будуть катастрофічними.
CNN пише, що найсильніша частина урагану –"стіна ока", пройшлася поблизу міст Тампа та Сент-Пітерсбург.
У місті Сент-Пітерсбург за 3 години випало майже 23 сантиметри опадів: це тримісячна середня норма дощу для цього міста. Водночас у Тампі оголошено найвищий рівень небезпеки повеней, оскільки випало від 25 до 35 см опадів.
Попередньо Національна служба погоди США (НСП) попередила про початок найбільш небезпечної фази урагану, яка супроводжується сильними вітрами та зливами.
Мешканцям узбережжя рекомендували шукати укриття, адже швидкість постійного вітру в центрі "Мілтона" досягала понад 190 кілометрів за годину.