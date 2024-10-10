Ураган Мілтон досяг Флориди: що відомо про наслідки станом на зараз

Ураган Мілтон вийшов із Мексиканської затоки та накрив західне узбережжя штату Флорида у США, дещо раніше, ніж це прогнозували. Фахівці попередили, що наслідки будуть катастрофічними.

Національний центр ураганів назвав "Мілтон" надзвичайно небезпечним. Зазначають, що шторм здатний спричинити смертельні штормові хвилі, сильні вітри та раптові повені в центральній частині Флориди.

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