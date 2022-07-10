У Москві панує негода, є жертви: столицю країни-агресорки накрив потужний ураган

Поки росія чавить танками українців, її громадян чавлять дерева. Столицю країни-агресорки та підмосков'я накрив потужний ураган.

Про екстремальну негоду у Москві 10 липня почали масово повідомляти російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали. Наразі відомо про щонайменше 1 загиблого та 10 постраждалих.

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Екстремальна негода у Москві та підмосков'ї

За даними російських ЗМІ, ввечері 10 липня мешканці столиці країни-агресорки почали скаржитися на ураганний вітер, зливи з грозами та градом. Мережею ширять безліч фото та відео наслідків негоди, є підтвердження про одну жертву та десяток постраждалих від мера Москви сєргєя собяніна.

Грозові хмари почали згущуватись над Москвою близько 15:00 за місцевим часом – спершу ураган накрив південно-західні райони столиці росії. Інформація про град поступила з Каширі та Подольська, що у Московській області. Потужний вітер зафіксовано, зокрема, у Лефортовському районі російської столиці.

Над Москвою нависли грозові хмари / Фото з російських соцмереж

У Лефортовському тунелі знесло облицювальну плитку. Зайняті дві смуги, розчищає дорогу у таких умовах один нещасний таксист,

– пишуть у російських телеграм-каналах.

Руйнування, жертви та постраждалі

До слова, ураганний вітер руйнує фасади будівель і масово валить дерева. На станції московської залізниці "Владикіно" через шквальний вітер почала падати стеля.

Шквальний вітер та зливи у російській столиці: дивіться відео

У центральній частині Москви, у парку "Ермітаж", деревом причавило 4-місячну дитину – малюка оглядають медики. Крім того, унаслідок падіння дерева відомо про 42-річну потерпілу росіянку. Також поступила інформація про 50-річного постраждалого чоловіка та двох дівчат без вказання віку.

Наслідки екстремальної негоди у Москві 10 липня / Фото з російських ЗМІ та соцмереж

Зазначається, що одного москвича, за словами очевидців, віком близько 40 років, причавило деревом насмерть. Іронічно, що інцидент трапився на Українському бульварі, що розташовується біля набережної імені Тараса Шевченка, у минулому готелю "Україна" та площі Європи.

Жителя Москви насмерть причавило деревом на Українському бульварі у столиці країни-агресорки: дивіться відео (18+)

У лікарні доставлено вже 10 людей з травмами різного ступеня тяжкості. Одна людина загинула,

– повідомив собянін на своїй офіційній сторінці у соцмережах.

До слова, у Москві оголосили жовтий рівень погодної небезпеки. Жителів столиці країни-агресорки закликали не виходити на вулиці та перебувати в укриттях. Серед москвичів шириться паніка – перед входом до станції метро "ВДНХ" стоїть величезна черга. Шквальний вітер, за інформацією московських синоптиків, сягає 25 метрів на секунду.

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