Чи справді Україну накриє "потужний ураган": що кажуть в Укргідрометцентрі

Українців лякали потужним ураганом, який нібито мав накрити країну найближчими днями. Синоптики розповіли, чи дійсно очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Усі попередження гідрометцентр публікує на офіційних ресурсах

Синоптики закликали не поширювати неправдиву інформацію та не вводити суспільство в оману некоректними інтерпретаціями прогнозів.

Український гідрометеорологічний центр наголошує на неприпустимості поширення недостовірної та маніпулятивної інформації про погодні умови. Звертаємо увагу, що аналіз розрахункових моделей без належних знань у сфері метеорології призводить до викривлення реальної картини погодних процесів,

– наголосили в гідрометцентрі.

Синоптики зауважили, що офіційні попередження про небезпечні погодні явища може надавати лише Український гідрометеорологічний центр. На його офіційних ресурсах можна дізнатися усі прогнози та попередження.

До слова, за прогнозом погоди на 11 березня в Україні очікується мінлива хмарність, подекуди дощі та тумани.

Швидкість вітру – 7 – 12 метрів за секунду, а в Карпатах і вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15 – 20 метрів за секунду, на високогір'ї Карпат – 25 метрів за секунду.

Температура повітря підніметься подекуди до 22 градусів тепла.