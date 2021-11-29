Ураганний вітер валить будинки та перевертає машини у Стамбулі: є жертви

У турецькому Стамбулі вранці 29 листопада розгулявся ураганний вітер, який валив будинки та перевертав автомобілі. Жертвами стихії вже стали двоє людей.

Влада призупинила рух суден з протоки Босфор. Водночас 6 літаків авіакомпанії Turkish Airlines не змогли приземлитися у місті – лайнери перенаправили до Анкари та Ізміру.

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На узбережжі Стамбула через потужний вітер утворилися великі хвилі. У результаті шторму було пошкоджено човни, пришвартовані біля причалів у Малтепе та Пендіку.

Стихія забрала життя двох людей

Стихія була настільки сильною, що валила будинки, перевертала машини та виривала дерева зі землі. Після одного з таких руйнувань споруд від уламків загинули двоє людей.

Турецькі метеорологи повідомляють, що у районі Бейлікдюзю швидкість вітру досягла