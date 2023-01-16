В аеропорту Лондона знайшли уран

В аеропорту Лондона знайшли невелику кількість урану. Його перевозили для громадян Ірану в Великій Британії.

За даними місцевої поліції, чоловіка, який отримував посилку з речовиною, арештували. Інцидент трапився 29 грудня 2022 року в аеропорту Хітроу.

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Що відомо про уран в аеропорту

Виявлення дуже невеликої кількості урану в пакеті в аеропорту Хітроу викликає занепокоєння, але це свідчить про ефективність процедур і перевірок, які проводяться разом із нашими партнерами для виявлення такого типу матеріалу,

– заявив очільник поліції Річард Сміт "Радіо Свобода".

За його даними, кількість забрудненого матеріалу "була надзвичайно малою". Експерти заявили, що він не становить жодної загрози для людей. Окрім того, за даним правоохоронців, триває розслідування.

ЗМІ також почали писати, що нібито пакет з ураном був призначений для громадян Ірану у Великій Британії. Він походить з Пакистану. Уран привезли до аеропорту рейсом з Оману.

Окрім того, у BBC мовиться, що у відповідь на інцидент:

представник МЗС Пакистану сказав, що "повідомлення не відповідають дійсності", адже жодна інформація їм не надходила;

британський міністр Стів Барклі сказав, що він сподівається отримати більше інформації, а також назвав правильним те, що розслідування "розглядає всі проблеми".

Уран є металом, який існує в природі. Проте для людей він є шкідливим, адже є ядерним елементом.

"Голос Америки" написав, що під арешт потрапив 60-річний чоловік. Згодом його відпустили під заставу до квітня 2023 року.

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