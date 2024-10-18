Уранці на Хмельниччині гримлять вибухи

У ніч проти 18 жовтня Росія запустила десятки "Шахедів" по Україні. У кількох областях лунали вибухи.

Дронова атака, яку ворог розпочав ще увечері 17 жовтня, продовжувалася і вранці наступного дня.

Дивіться також Росія наступає і захоплює нові населені пункти: карта бойових дій 18 жовтня

На Хмельниччині знову гучно

За ніч у Хмельницькій області тричі оголошували повітряну тривогу. Станом на 08:25 начальник ОВА Сергій Тюрін повідомляв, що сили ППО знищили та знешкодили 8 БпЛА типу "Shahed".

О 08:40 у регіоні знову завила сирена. За кілька хвилин на Хмельниччині пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попередили, що БпЛА перебувають в східній частині Хмельницької області і рухаються на захід.

Тим часом військові підсумували роботу ППО станом на 08:30. Загалом Росія випустила понад 130 "Шахедів" і дронів невстановленого типу з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська.

Унаслідок протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь.