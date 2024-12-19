Уражена установка для отримання зріджених газів: деталі удару по Новошахтинському НПЗ

Служба безпеки України спільно з Військово-Морськими Силами здійснила комбіновану атаку на Новошахтинський НПЗ Ростовській області Росії у ніч на 19 грудня. Внаслідок атаки на завод сталася масштабна пожежа, уражено установку для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в СБУ. Операція завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

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Що відомо про атаку на Новошахтарський НПЗ

СБУ разом з ВМС України провела комбіновану атаку на Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області Росії.

Згідно з інформацією з наших джерел, спершу дрони СБУ перевантажили російське ППО, що захищало завод, створивши тим самим "вікно можливостей" для використання українських ракет. Після цього СБУ та ВМС спільно завдали удару за допомогою реактивних ракет.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла велика пожежа, на наданому відео можна побачити численні осередки займання на великій площі.

Пожежа на Новошахтинському НПЗ: дивіться відео

Також була пошкоджена установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів. Попередні дані підтверджують, що операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

"Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва. Це ще раз доводить ефективність та потужність української зброї. У тому числі її можливості нищити ворожу логістику, яка працює на війну в Україні", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.