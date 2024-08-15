Росіяни в Севастополі встановили 56-метровий макет замість потопленого човна

Російські окупанти спробували замаскувати факт потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону". Замість оригіналу росіяни збудували дерев'яний 56-метровий макет макет субмарини.

Човен потопили у Севастпольській гавані вночі 2 серпня ракетним ударом. Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" був носієм ракет "Калібр" та тоді щойно вийшов з аварійного ремонту.

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Окупанти створили макет потопленого судна

Новий дерев'яний макет субмарини помітили завдяки зображенням, які навів OSINT-аналітик MT_Anderson.

Якість виготовлення цього макету говорить сама за себе, якщо його фейковість видно буквально із космосу. І тут мало просто сказати, що росіяни м'яко кажучи не допрацювали по деталям, щоб надати цьому макету хоч якусь видимість реалістичності,

– розповіли аналітики.

На супутниковому знімку можна побачити, що довжина корпусу цього макета складає усього 56 метрів. Водночас довжина корпусу підводного човна проєкту 636.6 (до якого належав потоплений "Ростов-на-Дону") складає 73,8 метрів.

Розміри макета не співпадають з довжиною реального човна / Фото: @MT_Anderson

Однак у окупантів було ще одне завдання – вони хотіли замаскувати місце, де лежить потоплений підводний човен "Ростов-на-Дону". Найкращим варіантом росіянм здалось просто накрити брезентом те місце, де субмарина лягла на дно після ураження. Ймовірно, таким чином окупанти хотіли імітувати "ремонтні роботи", які нібито ведуться на кораблі.

Звісно, і так потоплений корабель відремонтувати уже навряд чи можливо. Але це все заодно ілюструє, що росіяни навіть не намагаються підняти "Ростов-на-Дону" із дна акваторії тимчасово окупованого Севастополя, бо у них на це нема відповідних технічних можливостей,

– підсумували аналітики.

Окупанти не намагалися дістати потоплений човен / Фото: @MT_Anderson

До слова, раніше росіяни в рамках виставки "Армия-2024" презентували катер-камікадзе "Мурена-300С". На ньому помітили специфічний конструктивний елемент.