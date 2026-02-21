Сили оборони "мінуснули" сторожові кораблі в окупованому Криму: яких ще втрат зазнали росіяни

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах і техніці російських військ на тимчасово окупованих територіях. У ніч на 21 лютого у Криму та Запорізькій області уражено кораблі, літаки та реактивну систему залпового вогню ворога.

Втрати росіян у війні з Україною продовжують щоденно зростати. Про це повідомили у Генштабі.

Що відомо про нові ураження українських військових?

У ніч на 21 лютого на території тимчасово окупованого Криму, в районі Інкермана, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Зафіксовано попадання по цілях, масштаби пошкоджень уточнюються.

Також у Євпаторії на території авіаційного ремонтного заводу пошкоджено два літаки Бе-12. Крім того, в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони завдали удару по реактивній системі залпового вогню "Торнадо-С".

Втрати російських військ та остаточні наслідки ударів наразі уточнюються. У Силах оборони наголошують, що такі дії спрямовані на системне послаблення можливостей агресора вести наступальні операції.

Що відомо про інші втрати росіян, яких вони зазнали нещодавно?