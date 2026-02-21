Укр Рус
Новини України Сили оборони "мінуснули" сторожові кораблі в окупованому Криму: яких ще втрат зазнали росіяни
21 лютого, 17:04
2

Сили оборони "мінуснули" сторожові кораблі в окупованому Криму: яких ще втрат зазнали росіяни

Юлія Харченко
Основні тези
  • У Криму в районі Інкермана було уражено два сторожові кораблі "Охотник", а в Євпаторії пошкоджено два літаки Бе-12.
  • У Запорізькій області підрозділи Сил оборони вразили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об'єктах і техніці російських військ на тимчасово окупованих територіях. У ніч на 21 лютого у Криму та Запорізькій області уражено кораблі, літаки та реактивну систему залпового вогню ворога.

Втрати росіян у війні з Україною продовжують щоденно зростати. Про це повідомили у Генштабі.

Що відомо про нові ураження українських військових?

У ніч на 21 лютого на території тимчасово окупованого Криму, в районі Інкермана, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Зафіксовано попадання по цілях, масштаби пошкоджень уточнюються. 

Також у Євпаторії на території авіаційного ремонтного заводу пошкоджено два літаки Бе-12. Крім того, в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони завдали удару по реактивній системі залпового вогню "Торнадо-С". 

Втрати російських військ та остаточні наслідки ударів наразі уточнюються. У Силах оборони наголошують, що такі дії спрямовані на системне послаблення можливостей агресора вести наступальні операції.

Що відомо про інші втрати росіян, яких вони зазнали нещодавно?

  • Відомо, що за останню добу українські військові ліквідували 1 010 російських загарбників та збили гелікоптер. Російська армія також втратила 2 РСЗВ, 1 танк, 3 бойових броньованих машини та 42 артилерійські системи.

  • Силами безпілотних систем було знищено три російські зенітні ракетні комплекси "Тор". Вони були розташовані на окупованій частині Запорізької області та слугували для атак на українські території.

  • Нещодавно ворог зазнав ще однієї втрати. Оператори Сил безпілотних систем уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" на Донецькому напрямку. Точний удар по системі "Оса" здійснили пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis.