Дещо дуже турбує Росію: експрацівник СБУ назвав особливості ураження Кримського мосту

Україна втретє вразила Кримський міст, тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ушкоджень немає. Насправді російську владу хвилює зовсім не факт ураження чи наслідки.

Про це 24 Каналу розповів колишній працівник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіяни стурбовані тим, як саме СБУ провела операцію. Адже Кримський міст захищений дуже надійно.

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Особливості ураження Кримського мосту

Колишній працівник СБУ пояснив, що Україна спробувала підірвати Кримський міст, але, на жаль, він не зруйнований. Однак це не перша і точно не остання спроба спецслужб нашої країни. Цікаво, що вище керівництво Росії турбує не сам факт підриву.

Його турбує те, що Україна змогла непомітно, фактично під носом провезти понад тисячу кілограм вибухівки до однієї з опор мосту. І це попри те, що він входить в трійку найбільш захищених об'єктів на території Росії. Є Кремль, резиденції Путіна і Кримський міст,

– наголосив він.

Його охороняють з повітря літаки та гелікоптери, з води – катери. Під мостом ведеться патруль, а під водою чергують водолази. Також росіяни встановили різноманітні сенсори та датчики.

Цікаво! Після атаки на Кримський міст росіяни критикують своє військово-політичне керівництво за нездатність запобігти атакам. Один з користувачів соцмереж написав, що "СБУ скоро буде на Красній площі х** малювати жовто-блакитною фарбою, а спецслужби Росії будуть не в курсі".

Ступак звернув увагу на те, що раніше, 19 травня, СБУ знищила російську РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі за допомогою надводних і повітряних дронів.

Це не дало Росії завчасно зафіксувати наближення до узбережжя пливучих засобів, дронів і човнів від України до Криму. Ймовірно, що саме цей рейд був першою частиною операції з підриву мосту. Ми позбавили росіян очей та вух,

– підкреслив колишній працівник СБУ.

Він зауважив, що Україна також отримала доступ до камер спостережень мосту, що стало колосальною роботою українських хакерів з СБУ. Підрив відбувся саме в той момент, коли водолази не були на чергуванні, щоб уникнути жертв. Ступак припустив, що до операції могли залучити і підводні дрони. які б допомогли транспортувати вибухівку.