Таку думку 24 Каналу висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що атака була здійснена саме українськими ракетами, що свідчить про розвиток військової промисловості. Тимчасом росіяни на офіційному рівні закрили всю інформацію щодо виробництва палива.

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Наслідки ураження нафтобази "Кавказ"

Андрющенко розповів про 3 важливі наслідки для Росії, через які окупантам жити буде "несолодко":

економіка – вона впливає на фронт та цивільне життя. Ціни на паливо в Росії значно виросли, а також його стає все менше;

– вона впливає на фронт та цивільне життя. Ціни на паливо в Росії значно виросли, а також його стає все менше; військова складова – російські танки їздять на паливі, які виробляють російські НПЗ;

– російські танки їздять на паливі, які виробляють російські НПЗ; проблема зі сховком – тепер росіяни змушені вигадувати щось, аби їхні НПЗ та місця зберігання палива були в безпеці.

Атака українськими ракетами

Саме ураження українськими ракетами "Нептун" свідчить про розвиток військово-промислового комплексу України. За словами радника міського голови Маріуполя, нафтобаза "Кавказ" є п'ятою за величиною в Росії.

Зараз росіяни загнали на нафтобазу танкер для того, щоб викачувати все, що там залишилось. Можливо ще черговий "Нептун" туди завітає, тому що наші очі "роз'їхались" по всіх НПЗ, тому буде їм всім весело,

– зауважив Андрющенко.

Росіяни закрили інформацію про виробництво палива

Також він розповів, що росіяни зараз закрили інформацію щодо виробництва і продажу нафтових продуктів всередині країни напередодні удару по НПЗ "Кавказ". Це означає, що в них є велика економічна проблема з виробництвом паливних матеріалів, адже вони змушені приховувати її на офіційному рівні.

Наприкінці літа ми побачимо логістичні проблеми (в Росії – 24 Канал) із постачанням палива на лінію фронту і з залученням важкої техніки під час бойових дій,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

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