Такое мнение 24 Каналу высказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что атака была осуществлена именно украинскими ракетами, что свидетельствует о развитии военной промышленности. Между тем россияне на официальном уровне закрыли всю информацию по производству топлива.

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Последствия поражения нефтебазы "Кавказ"

Андрющенко рассказал о 3 важных последствиях для России, из-за которых оккупантам жить будет "несладко":

экономика – она влияет на фронт и гражданскую жизнь. Цены на топливо в России значительно выросли, а также его становится все меньше;

– она влияет на фронт и гражданскую жизнь. Цены на топливо в России значительно выросли, а также его становится все меньше; военная составляющая – российские танки ездят на топливе, которые производят российские НПЗ;

– российские танки ездят на топливе, которые производят российские НПЗ; проблема с укрытием – теперь россияне вынуждены придумывать что-то, чтобы их НПЗ и места хранения топлива были в безопасности.

Атака украинскими ракетами

Само поражение украинскими ракетами "Нептун" свидетельствует о развитии военно-промышленного комплекса Украины. По словам советника городского головы Мариуполя, нефтебаза "Кавказ" является пятой по величине в России.

Сейчас россияне загнали на нефтебазу танкер для того, чтобы выкачивать все, что там осталось. Возможно еще очередной "Нептун" туда посетит, потому что наши глаза "разъехались" по всем НПЗ, поэтому будет им всем весело,

– отметил Андрющенко.

Россияне закрыли информацию о производстве топлива

Также он рассказал, что россияне сейчас закрыли информацию по производству и продаже нефтяных продуктов внутри страны накануне удара по НПЗ "Кавказ". Это означает, что у них есть большая экономическая проблема с производством топливных материалов, ведь они вынуждены скрывать ее на официальном уровне.

В конце лета мы увидим логистические проблемы (в России – 24 Канал) с поставками топлива на линию фронта и с привлечением тяжелой техники во время боевых действий,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

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