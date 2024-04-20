Випалена земля: перші супутникові знімки після ураження РЛС "Контейнер" у Мордовії

Нещодавно безпілотники атакували російський військовий об'єкт в Мордовії, де функціонує загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер". В мережі оприлюднили перші супутникові знімки після ураження.

Нагадаємо, українські дрони 17 квітня атакували військовий об'єкт на території Мордовії. Ціллю став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", який входить до протиракетної оборони Росії.

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Наслідки атаки по РЛС "Контейнер" у Мордовії

OSINT-аналітики оприлюднили супутникові знімки, де видно 200-метрову ділянку випаленої землі біля антени російської РЛС 29Б6 "Контейнер" у Мордовії, яка була атакована 17 квітня.

Про це повідомив на своїй сторінці у X (раніше твітер) OSINTtechnical у п'ятницю, 19 квітня.

Як можна побачити на знімках, які зробили вдень 19 квітня, в районі 590-го окремого радіотехнічного вузла військової частини 84680 у російському Ковилкіному (Мордовія) видно велику ділянку випаленої землі.

OSINT-аналітики зазначили, що "Контейнер" призначений для забезпечення "моніторингу повітряного простору на великі відстані та виявлення балістичних ракет".

Деталі про ураження РЛС "Контейнер"