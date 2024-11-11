Андрющенко пояснив, які серйозні наслідки спричинило ураження системи ППО росіян в Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі проти ночі 10 листопада пролунали вибухи в районі аеропорту. Внаслідок ударів була уражена система ППО окупантів, а після цього – об'єкт у Ростовській області. Ці події пов'язані між собою.

Таку думку висловив 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що українські сили працюють системно щодо ліквідації ворожих об'єктів. Також росіяни вдень 9 листопада намагалися в Маріуполі збити повітряну ціль, яка рухалась в районі виїзду з міста у напрямку Мангуш – Бердянськ.

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Це системна робота

Андрющенко розповів, що було атаковано місце базування російської протиповітряної оборони. Внаслідок удару виникла пожежа, яка палала близько години.

Точно відомо, що було уражено розрахунок сил ППО окупантів. Важливо розуміти, що розрахунок ППО – це не тільки пускові системи, а ще й радари та купа допоміжної техніки, а також люди, які залучені до її роботи,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

За інформацією сил спротиву, довкола Маріуполя розгорнути потужні системи ППО, зокрема, С-300, "ТОР", а також "Бук".

Один з цих розрахунків точно постраждав. Наші інсайдери чули від окупаційної влади, що дійсно є ураження. Однак потрібен час, щоб зрозуміти, що саме опинилось під ударом – чи радар, чи пускова система, чи системи зв'язку і забезпечення. А також, чи є постраждалі серед особового складу,

– наголосив він.

На сьогодні з'ясовувати цю інформацію в окупованому Маріуполі стало значно складніше через чистки, які проводять окупанти.

Загалом є очевидною системна робота щодо завдання ураження ворогу як на окупованих територіях, так в Росії.

В Маріуполі 9 листопада перший "дзвіночок" був вдень, коли приблизно в той самій зоні було зафіксовано спочатку спрацювання системи ППО нібито по якомусь безпілотнику. Проте його збиття не відбулось.

Ввечері, приблизно о 23:00 було уражено системи ППО, а приблизно за годину дрони вдарили по об'єкту в районі міста Каменськ-Шахтинський в Ростовській області.

Після цього стає зрозумілим, що ураження ППО у Маріуполі, порушило певну роботу першого ешелону системи ППО окупантів, яка пропустила дрони до Каменськ-Шахтинського. До речі, там розташована військова база,

– зауважив Петро Андрющенко.

До теми. Зазначимо, що пізніше Андрющенко опублікував інформацію, що з Мангуського напряму (з боку аеропорту), де відбулось влучання, по вулицях Маріуполя "потягнули уражений чи РЛС, чи то частину радара ППО".

Нагадаємо, що проти ночі на 10 листопада у Маріуполі пролунали 4 вибухи у місці базування розрахунків ППО окупантів – по лінії аеропорт Маріуполя – село Бердянське. Після удару, було зафіксовано пожежу в районі аеропорту.