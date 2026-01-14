"Перемогли в українському тендері": що могли уразити Сили оборони у Таганрозі
- СБУ та ВМС України атакували завод "Атлант Аеро" у Таганрозі, що виготовляє безпілотники, завдавши пожежі і послабивши ударні можливості ворога.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, як у Силах оборони обирають об'єкти для ураження в Росії.
СБУ разом із ВМС України здійснили атаку на завод "Атлант Аеро" у Таганрозі, який виготовляє ударно-розвідувальні безпілотники. Атака на це підприємство, де внаслідок неї виникла пожежа, послабить ударні можливості ворога.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив у розмові з 24 Каналом, як Сили оборони України могли обрати саме цей завод з виробництва дронів у Таганрозі Ростовської області. Також вночі 14 січня дрони та, імовірно, ракети атакували завод "Емпілс" у Ростові-на-Дону, де уразили резервуари нафтопродуктів.
За якими критеріями можуть обиратися об'єкти для ураження в Росії?
Ступак наголосив, що Росія виготовляє широку номенклатуру безпілотників – "Молнії", "Бандеролі", "Герані". Тільки "Гераней" – у модифікації "Шахеда" – вже 7 різноманітних варіантів. Їх могли виготовляти на ураженому заводі у Таганрозі, так само як і різне комплектування до безпілотників.
Зверніть увагу! Окрім ураження заводу "Атлант Аеро", Сили оборони у ніч 13 січня на окуповані території Запорізької області завдали удару по зенітному ракетному комплексу "Тор" у населеному пункті Черешневе, по ЗРК "Тунгуска" у Подспор'ї, радіолокаційній станції П-18-2 "Прима" у Лозуватці та по зосередженню живої сили ворога поблизу Любимівки.
"Якщо наші Сили оборони дотягуються до таких об'єктів, це означає, що ці об'єкти дійсно перемогли в українському тендері на ураження. Адже об'єктів у Росії дуже багато, а можливостей у нас – не так багато. Тому перед кожним таким ураженням відбуваються наради, і, можливо, навіть до крику доходить, що треба завдати удару саме по цьому об'єкту, тому що він важливий", – наголосив Іван Ступак.
Саме під час таких суперечок, за словами ексспівробітника СБУ, визначають, що має бути уражений певний об'єкт. Решта – перебуває у черзі на потім, тому що вони менш важливі на цей час щодо, наприклад, підриву постачання російських дронів для атак по Україні.
Що відомо про ураження заводу у Таганрозі?
У ніс на 13 січня підрозділи Сил оборони України уразили ракетами українського виробництва російське підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі.
Як повідомили у Генштабі, "Атлант Аеро" здійснювало повний цикл "проєктування, виготовлення та випробування" ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія". Також на підприємстві виготовлялось комплектування до безпілотників "Оріон".
Водночас у СБУ зазначили, що внаслідок ураження заводу, будуть знижені "обсяги виробництва БпЛА". Також це має послабити "технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників".