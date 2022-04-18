Повітряні сили України привітали християн зі святом та розповіли про збиті ворожі цілі за добу

18 квітня 2022 , 00:16
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Джерело:

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Російські окупанти намагаються атакувати українські міста не лише на землі, а й повітрі. Завдяки майстерності наших захисників багато планів ворога завершуються його втратами.

Повітряні сили України відзвітувалися про успішну ліквідацію ворога у Вербну неділю. Росіяни намагалися завдати ударів з повітря навіть у такий світлий день, але наші захисники зламали їхні плани.

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Ліквідовані повітряні цілі

Впродовж доби нашим героям вдалося знищити 5 повітряних цілей. Зокрема, ЗСУ збили винищувач типу "Су" та 3 гвинтокрили – 2 "Мі-24" та "Ка-52". 

Окрім того, вдалося знешкодити ворожий безпілотник "Орлан-10". Наразі винищувачі наших героїв патрулюються повітряний простір, а ударна авіація обстрілює позиції росіян. 

Дивіться відео до теми – знищення ворога за допомогою САУ "Піон"

 

Автор: Ярослав Сиваківський