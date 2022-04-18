Повітряні сили України привітали християн зі святом та розповіли про збиті ворожі цілі за добу
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Російські окупанти намагаються атакувати українські міста не лише на землі, а й повітрі. Завдяки майстерності наших захисників багато планів ворога завершуються його втратами.
Повітряні сили України відзвітувалися про успішну ліквідацію ворога у Вербну неділю. Росіяни намагалися завдати ударів з повітря навіть у такий світлий день, але наші захисники зламали їхні плани.
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Ліквідовані повітряні цілі
Впродовж доби нашим героям вдалося знищити 5 повітряних цілей. Зокрема, ЗСУ збили винищувач типу "Су" та 3 гвинтокрили – 2 "Мі-24" та "Ка-52".
Окрім того, вдалося знешкодити ворожий безпілотник "Орлан-10". Наразі винищувачі наших героїв патрулюються повітряний простір, а ударна авіація обстрілює позиції росіян.
Дивіться відео до теми – знищення ворога за допомогою САУ "Піон"