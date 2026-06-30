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30 червня, 14:25
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Оновлено - 14:41, 30 червня

Уражено два мости та інші об'єкти ворога: ЗСУ успішно вдарили по окупантах

Тетяна Бабич

Протягом 29 та 30 червня підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога. Зокрема, мовиться про про автомобільний та залізничний мости, які противник використовує у воєнних потребах.

Подробиці операції розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про ураження?

Українські військові вдарили по автомобільному мосту в районі Азовського Запорізької області. Під прицілом був і залізничний міст поблизу населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", – пояснили в Генштабі.

Результати ураження наразі уточнюються. Втім, атаки зазнали й інші об'єкти росіян.

Йдеться про пункти управління БпЛА в районах Веселої Лопані Бєлгородської області Росії, Комара на Донеччині, а також поблизу Мирного, Лугового й Скельок Запорізької області.

Окрім того, уражено командно-спостережний пункт окупантів біля Старомлинівки на Донеччині.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії,
– наголосили в Генштабі.

Зауважимо, там також підтвердили знищення 4 резервуарів загальним об'ємом 35 тисяч квадратних метрів, пошкодження ще 9 резервуарів загальним об'ємом 30 тисяч квадратних метрів, а також установки переробки нафти.

Таких збитків українські сили завдали росіянам під час атаки на нафтопереробний завод "Слов'янський" у Слов'янську-на-Дону Краснодарського краю Росії.

Нагадаємо, що 30 червня неспокійно було й у Московській області країни-агресорки. Володимир Зеленський підтвердив удар по Центру космічного зв'язку "Дубна" й показав кадри роботи українських дронів, відзначивши результативність дії далекобійних санкцій.

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