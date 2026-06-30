Уражено два мости та інші об'єкти ворога: ЗСУ успішно вдарили по окупантах

Протягом 29 та 30 червня підрозділи Сил оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога. Зокрема, мовиться про про автомобільний та залізничний мости, які противник використовує у воєнних потребах.

Подробиці операції розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Що відомо про ураження?

Українські військові вдарили по автомобільному мосту в районі Азовського Запорізької області. Під прицілом був і залізничний міст поблизу населеного пункту Ічкі в тимчасово окупованому Криму.

"Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", – пояснили в Генштабі.

Результати ураження наразі уточнюються. Втім, атаки зазнали й інші об'єкти росіян.

Йдеться про пункти управління БпЛА в районах Веселої Лопані Бєлгородської області Росії, Комара на Донеччині, а також поблизу Мирного, Лугового й Скельок Запорізької області.

Окрім того, уражено командно-спостережний пункт окупантів біля Старомлинівки на Донеччині.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Росії,

– наголосили в Генштабі.

Зауважимо, там також підтвердили знищення 4 резервуарів загальним об'ємом 35 тисяч квадратних метрів, пошкодження ще 9 резервуарів загальним об'ємом 30 тисяч квадратних метрів, а також установки переробки нафти.

Таких збитків українські сили завдали росіянам під час атаки на нафтопереробний завод "Слов'янський" у Слов'янську-на-Дону Краснодарського краю Росії.

Нагадаємо, що 30 червня неспокійно було й у Московській області країни-агресорки. Володимир Зеленський підтвердив удар по Центру космічного зв'язку "Дубна" й показав кадри роботи українських дронів, відзначивши результативність дії далекобійних санкцій.