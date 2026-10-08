ЗСУ уразили один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Салаваті Республіки Башкортостан. На території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомили у Генштабі.

Що відомо про об'єкт

"Газпром нафтохім Салават" – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії.

Підприємство має потужність з переробки до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки й нафтохімії.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил Росії.

Ураження подібних об’єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації,

– зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що вночі також під прицілом була Рязанська область. Прилетіло по місту Сасово по території одного із промислових комплексів. Пожежа зайнялася у верстатобудівному заводі "Саста" та дата-центрі "Яндексу".