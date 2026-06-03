Уражено цілі на Кронштадтській базі: Зеленський розповів, куди, окрім Петербурга, прилетіло

В ніч на 3 червня українські оборонці атакували глибокий тил Росії. Під ударом опинився нафтовий термінал, військові цілі на базі та підприємство російського ВПК.

Про це інформує президент Володимир Зеленський.

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Сили оборони атакували Росію в ніч на 3 червня

Президент зауважив, що операціаю із ураження важливих об'єктів противника на території Росії проводили воїни СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Серед уражених цілей – Петербурзький нафтовий термінал. Це об'єкт нафтової галузі, який працює, аби забезпечувати воєнну машину Кремля. Відстань від нього до державного кордону із Україною – близько 1100 кілометрів.

Окремо глава держави повідомив про ураження військових цілей на Кронштадтській базі. Дещо раніше повідомлялося про ураження Кронштадтського морського заводу, а також окремих бойових кораблів, серед яких фрегат "Кронштадт" і есмінець "Адмірал Левченко".

Довідка. Кронштадтська військово-морська база є ключовим об'єктом Балтійського флоту Росії, розташованим у Фінській затоці поблизу Санкт-Петербурга. Вона також є центром Ленінградської військово-морської бази. Зазначимо, що цей об'єкт неодноразово ставав ціллю далекобійних ударів українських безпілотників.

Також дрони уразили підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене до виробництва російської зброї. Відстань до лінії фронту становить близько 600 кілометрів.