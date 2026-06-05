Росіяни під прицілом: Сили оборони атакували пункти управління та живу силу ворога

4 червня та в ніч на 5 червня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці об'єктів ворога. Було уражено пункти управління та особовий склад.

Про це повідомили у Генштабі.

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Яких втрат зазнала Росія?

Сили оборони України успішно атакували:

пункт управління росіян у районі Кам'янського на Запоріжжі,

командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара на Донеччині,

пункти управління БпЛА ворога в районах Комара та Воскресенки Донецької області і Коновалової та Яблукового Запорізької області,

зосередження живої сили противника у районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області, а також Журавльовки Бєлгородської області Росії.

Окрім того, у Генштабі повідомили про пошкодження нафтового резервуара РВС-20000 та двох РВС-5000 30 травня в районі морського нафтового термінала "Феодосія" у Криму.

А 31 травня було знищено два резервуари, пошкоджено ще два резервуари та насосну станцію на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарево", що у Гоніно Кіровської області Росії.

Нагадаємо, що бійці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський прикордонний сторожовий корабель "Світляк" біля селища Юркіне на території тимчасово окупованого Криму.

Також українські бійці на Харківщині збили дуже рідкісний російський дрон "Скат 450М". Він є однією з ключових платформ противника для глибокої аеророзвідки та коригування вогню.

А під час удару по терміналу "Санкт-Петербург" українські безпілотники розтрощили корабель, завод та склади окупантів.