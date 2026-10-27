Детонація тривала понад годину: ЗСУ уразили склад боєприпасів на Луганщині

У ніч на 27 жовтня Сили оборони завдали удару дронами по складу боєприпасів окупантів у Хрустальному на Луганщині. На території військового об'єкта спалахнула пожежа з потужною детонацією, яка тривала понад годину.

Про це сповістив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+. За попередніми даними, атака ударних безпілотників у районі міста тривала кілька годин поспіль.

Що відомо про об'єкт та наслідки атаки

Місто Хрустальний, яке раніше мало назву Красний Луч, перебуває під російською окупацією з 2014 року. Воно розташоване приблизно за 65 кілометрів на південний захід від Луганська й виконує роль важливого тилового та логістичного вузла для загарбників.

Атака на Хрустальний: дивіться відео

Окупаційна адміністрація регіону та міністерство оборони Росії ситуацію наразі не коментували. Українське військове командування та Генеральний штаб ЗСУ також поки не оприлюднювали офіційних заяв щодо проведеної бойової роботи у цьому районі.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Хрустальний: дивіться відео

Напередодні українські захисники також атакували склади матеріально-технічного забезпечення армії Росії у районах Комісарівки та Катеринівки на Луганщині.