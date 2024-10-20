Україна вразила найбільший у Росії завод з виробництва вибухівки: деталі від ССО

Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Служба безпеки України провели спільну операцію з ураження об'єктів у Росії вночі 20 жовтня. Тоді вдалося уразити ворожий аеродром та завод з виробництва КАБів.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій. Раніше ці операції підтверджував і Генштаб ЗСУ.

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У ССО розповіли про спільну операцію з ГУР і СБУ у Росії

У Силах спеціальних операцій розповіли, що дрони ССО, СБУ та ГУР вночі 20 жовтня вразили найбільший у Росії завод з виробництва вибухівки та снарядів у Нижньогородської області. В іншій атаці уражено склади й арсенали військового аеродрому "Липецьк-2" в Липецькій області країни-агресорки.

За 900 кілометрів від українського кордону, підприємство російського ВПК в Нижньогородській області виготовляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіабомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО,

– мовиться у повідомленні.

Представники ССО наголосили, що за виготовлення продукції, яку Росія використовує у війні проти України, на завод імені Свердлова, накладені санкції США та ЄС.

Водночас в Липецькій області дрони Сил безпеки та оборони України били по складах боєкомплекту, місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. На цьому аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

До слова, міноборони Росії повідомило про "знищення" 110 українських безпілотників протягом ночі. За даними окупантів 27 дронів було нібито знищено над Липецькою областю, а 8 – над Нижньогородською.