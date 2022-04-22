Урожайний день: Повітряні сили знищили 3 літаки та 3 вертольоти ворога
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ знищили літаки та вертольоти ворога. Зокрема наші війська уразили 15 повітряних сил противника.
Відповідну заяву оприлюднило Командування Повітряних сил України ввечері 22 квітня. Зокрема наша ППО знищила 9 безпілотників ворога "Орлан-10".
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Повітряні сили ЗСУ знищили літаки та вертольоти ворога
Доба 21 квітня – справді врожайний день для української ППО, адже знищено одразу 15 повітряних цілей,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема Повітряні сили ЗСУ протягом 21 квітня знищили:
- підрозділи зенітних ракетних військ Сухопутних військ – 6 безпілотників "Орлан-10" та ще 2 – Десантно-штурмові війська із переносного зенітно-ракетного комплексу. Один безпілотник – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил;
- в Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" Повітряних Сил – два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-3;
- десантно-штурмові війська – штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.
- ще один Мі-8 – морські піхотинці;
- Нацгвардія – вертоліт Ка-52 рашистів.
"Отже, за підсумками доби 21 квітня уражено 15 повітряних цілей: 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25), 3 вертольоти (два Мі-8 та один Ка-52), 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", – повідомило Командування Повітряних сили ЗСУ.
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