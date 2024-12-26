Російський корабель Ursa Major затонув біля Іспанії: у ВМС сказали, що він міг перевозити

Напередодні, 23 грудня, в Середземному морі затонув російський торговий корабель Ursa Major. Ймовірно, він перевозив стратегічно необхідні Росії ресурси для розширення портової інфраструктури і будівництва нових кораблів.

Судно можна назвати "ветераном військових перевезень". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Що перевозило затонуле судно

Ursa Major називають транспортним флагманом російської логістики, адже це великий універсальний суховантаж.

Він перевозив коштовне обладнання іноземного виробництва. За словами Плетенчука, через відсутність подібного обладнання росіяни, наприклад, пів року не могли завантажувати "Калібри" в Новоросійську.

Що стосується іншого вантажу – підтвердити або спростувати не можу, щодо причин – так само. Поки що говорити про це рано. Можу лише зазначити, що сталася у них "подія" в машинному відділенні, загинули два члени екіпажу,

– каже речник ВМС.

Він зазначив, що для росіян це важка втрата, навіть якщо не враховувати безпосередній вантаж.

За інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, судно належало дочірній компанії "Оборонлогістики", яка входить до структури Міноборони Росії та з травня 2022 року перебуває в списку санкцій США.

За офіційною версією, корабель перевозив портові крани у Владивосток. Однак багато експертів припускають, що на борту Ursa Major могло бути що завгодно, адже тіньовий російський флот виконує найрізноманітніші завдання.

Раніше корабель брав участь у роботі так званого "сирійського експреса", тобто фактично доставляв все необхідне для існування російської військової бази в Тартусі.

Нагадаємо, російське торгове судно Ursa Major затонуло у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром через вибух у машинному відділенні. Врятувати вдалося 14 членів екіпажу, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Ймовірно, на кораблі були люки для ядерного реактора атомного криголама та два мобільні крани.

Росіяни стверджують, що аварія сталася внаслідок теракту. Члени екіпажу буцімто чули три послідовні вибухи з правого борту в районі кормової частини, які призвели до сильного нахилу судна та його подальшого затоплення.